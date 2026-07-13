España busca transformar su relación comercial con Mercosur en una "alianza estratégica"

Durante una mesa redonda organizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada española en Uruguay, López destacó la urgencia de profundizar los vínculos birregionales en un contexto internacional marcado por disrupciones, conflictos y el resurgimiento de políticas proteccionistas que amenazan el multilateralismo.

"No defendemos en absoluto que el repliegue o el cerrarse sea una opción. Debemos abrirnos con inteligencia reduciendo vulnerabilidades y dependencias", señaló López, quien también preside ICEX España Exportación e Inversiones.

En este sentido, valoró el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —cuya implementación provisional arrancó el pasado 1 de mayo— como una herramienta "fundamental" para garantizar la certidumbre jurídica y la previsibilidad que demandan las empresas.

La secretaria de Estado de Comercio española subrayó que el acuerdo creará un mercado unificado de 700 millones de consumidores, consolidándose como el cuarto bloque comercial más importante del mundo.

Más allá de la eliminación de barreras arancelarias, López enfatizó que el pacto facilitará la integración de las cadenas de valor globales, la simplificación de trámites administrativos, el acceso a licitaciones públicas y el fomento del comercio electrónico y de servicios.

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En el ámbito bilateral con Uruguay, la secretaria de Estado reconoció el liderazgo del país sudamericano en materia de energías renovables, innovación y sostenibilidad ambiental, áreas de gran interés para las firmas españolas.

Asimismo, identificó oportunidades de inversión recíproca en sectores como la agroalimentación, las telecomunicaciones, el hidrógeno verde y las infraestructuras.

López recordó que España ya se posiciona como el principal inversor extranjero en Uruguay, con un capital acumulado que supera los 7.000 millones de euros y la presencia estable de un centenar de empresas. Atribuyó este flujo de capitales a la "gran estabilidad regulatoria" y al sólido comportamiento macroeconómico del país sudamericano.

"El gran reto para los próximos cinco o diez años es transformar todas estas políticas y el acuerdo en oportunidades tangibles concretas", resumió, haciendo énfasis en las pymes y grandes empresas y en mejorar "la prosperidad compartida".

En esta jornada, López también se reunió con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y ahora proseguirá su gira por los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay, además de Uruguay), en la que remarcará el rol de España como "puente natural" y "confiable" no solo entre Europa y América Latina, sino también como plataforma de conexión hacia el norte de África y los mercados asiáticos.