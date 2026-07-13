Etiopía anuncia que repatriará a casi 2.000 nacionales amnistiados en Arabia Saudí

En un comunicado, Exteriores señaló que mantiene contactos con las autoridades saudíes sobre asuntos que afectan a ciudadanos etíopes en el reino, incluidos aquellos que enfrentan procedimientos legales y judiciales.

"El Gobierno de Etiopía concede máxima importancia al bienestar, la protección y la asistencia consular de sus ciudadanos en el extranjero", afirmó el Ministerio.

Según la nota, estos esfuerzos diplomáticos y consulares han permitido "resultados humanitarios positivos", con 1.971 etíopes beneficiados hasta ahora por amnistías reales otorgadas por las autoridades saudíes.

Etiopía atribuyó estos avances a la cooperación con Arabia Saudí y las relaciones "constructivas y de larga data" entre ambos países en asuntos consulares y humanitarios.

Exteriores agregó que continuará utilizando todos los canales diplomáticos y consulares disponibles para proteger los intereses, derechos y bienestar de los etíopes en el extranjero.

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El anuncio llegó después de que Amnistía Internacional (AI) alertara a finales de junio pasado de que al menos 63 etíopes permanecían en riesgo inminente de ejecución en Arabia Saudí por delitos relacionados con drogas.

Según la ONG pro derechos humanos, Arabia Saudí ejecutó entre el 1 de enero y el 22 de junio a 96 personas, incluidas 61 por delitos de drogas, de las cuales 39 eran extranjeras y siete etíopes.

Desde hace años, cientos de migrantes etíopes se enfrentan al riesgo de ser ejecutados en Arabia Saudí, tras llegar al país a menudo engañados por traficantes yemeníes para introducir khat, una droga estimulante similar a una anfetamina suave, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).