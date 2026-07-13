Firma suiza UBS advierte riesgos desiguales por el fenómeno de El Niño en América Latina

Aunque el impacto variará entre los países de la región según su nivel de exposición y capacidad de respuesta, Colombia aparece como el país más vulnerable, mientras que México presentaría mayor resiliencia frente a otras naciones como Brasil y Perú.

El reporte, elaborado por especialistas del área de inversión para mercados emergentes de la institución financiera, explicó que El Niño modifica el patrón de lluvias al desplazar aguas cálidas del océano Pacífico hacia Suramérica, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas y sequías en otras, con efectos sobre la agricultura, la pesca, la generación hidroeléctrica y la infraestructura.

Según el documento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad del 63 % de que el episodio actual alcance una intensidad muy fuerte y que sus efectos se prolonguen hasta finales de 2026 e inicios de 2027.

UBS clasificó a los países latinoamericanos con base en dos variables: su exposición física al fenómeno y su resiliencia macroeconómica para absorber sus efectos.

Bajo ese esquema, Colombia aparece como la economía más vulnerable debido a su elevada inflación, una posición fiscal débil y el impacto potencial sobre los precios de alimentos y electricidad.

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Detrás, le siguen Brasil y Perú, que también enfrentan riesgos relevantes, aunque por razones distintas.

En el caso de México, la institución consideró que la exposición es mixta y señala que el fenómeno no necesariamente generará un aumento de la inflación, pero advirtió que sí podría hacerlo si afecta regiones productoras de alimentos clave durante periodos de precios elevados, como ocurrió anteriormente con el tomate.

El informe también identificó posibles impactos para Venezuela, por riesgos sobre la generación hidroeléctrica; Panamá, por una menor disponibilidad de agua para el Canal.

En tanto, prevé que Argentina podría beneficiarse de mayores lluvias para sus cultivos y Chile enfrentaría riesgos limitados.

UBS concluyó que, si El Niño deriva en un choque inflacionario significativo, los mercados anticiparían tasas de interés más altas en la región, ya que los bancos centrales latinoamericanos han privilegiado preservar su credibilidad frente a los riesgos para la inflación y la estabilidad cambiaria.