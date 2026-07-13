Francia reforzará el apoyo militar a Kiev, que adquirirá 16 Rafales y baterías antiaéreas

En una rueda de prensa tras una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios celebrada en la capital francesa, Macron detalló que Ucrania recibirá en las próximas semanas nuevas baterías de defensa antiaérea SAMP/T de nueva generación, con sus misiles correspondientes, aunque no especificó el número.

Ucrania también adquirirá 16 nuevos cazas Rafale con sus sistemas de armamento, una operación que incluye programas de formación para los pilotos de las aeronaves, que se prevé que estén operativos entre 2028 y 2029.

El acuerdo incluye igualmente la entrega de radares y misiles suplementarios, así como la licencia para producir bombas guiadas AASM y misiles tierra-aire Aster 30 y aire-tierra de largo alcance Scalp.

Estos acuerdos se unen a otra iniciativa puesta en marcha este lunes denominada Coalición Antibalística, que reúne a diez naciones europeas (incluidas Francia, Ucrania y otros socios como España) para unificar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa, a fin de construir una capacidad compartida frente a ataques con misiles balísticos.