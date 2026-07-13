Gritos, llamas e impotencia: la noche del incendio en un bar de Bangkok con 28 muertos

La cervecería Na Lat Phrao, situada en el norte de la bulliciosa capital de Tailandia, cerca del enorme mercado de Chatuchack, visitado cada fin de semana por miles de turistas internacionales, albergaba a unas 200 personas cuando el fuego se originó en su interior, cerca del escenario, "y lo arrasó por completo", señaló el Departamento de Bomberos de Bangkok.

El reconocimiento de los 28 cadáveres continúa: "de 25 identificados –por el momento–, uno es ciudadano laosiano y los demás, tailandeses", indicó el Ministerio de Exteriores de Tailandia a EFE, mientras avanzan las pesquisas sobre las causas del fuego, cuya principal hipótesis apunta a un cortocircuito en un sistema de aire acondicionado.

El bar, conectado con el centro de Bangkok por dos de las principales líneas de transporte público de la megaurbe, operaba con las licencias necesarias, según las autoridades, aunque se investiga si sus administradores incurrieron en una negligencia penal, pues dos puertas estaban obstaculizadas por varios objetos, lo que pudo dificultar la evacuación de las víctimas.

Las llamas sorprendieron a la clientela del Na Lat Phrao a altas horas del domingo y no fue hasta pasada la medianoche de este lunes cuando los bomberos lograron controlar el fuego, que ha reavivado la preocupación por la seguridad en locales de ocio de Tailandia, con tragedias como el incendio de una discoteca en 2022 que dejó 15 muertos y 37 heridos; o el de otro club nocturno en 2009, con 67 fallecidos y más de 200 heridos.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, acudió de madrugada al bar calcinado para supervisar la situación, como también hizo el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, quien insistió en que las autoridades inspeccionan "especialmente" el interior del local y la ruta de evacuación, presuntamente obstaculizada.

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El Departamento de Bomberos estima en unos 164 metros cuadrados la superficie quemada, si bien la mayoría de las 28 víctimas mortales fallecieron a causa del humo y no por las llamas, según información oficial.

Dos salidas traseras del bar presentaban "riesgos críticos" durante la emergencia, aseguró el director de la Policía de Tailandia, el general Kitthrath Punpect, en una comparecencia, por lo que el cuerpo trabaja por esclarecer si existió negligencia penal por parte de los administradores del establecimiento.

Una de esas salidas, ubicada cerca de la zona de los baños, adonde, según presume la Policía, huyó buena parte de la clientela en busca de refugio y agua, estaba obstruida por mesas y jaulas, y se investiga además si permanecía cerrada con llave. Otra puerta corrediza, situada junto a la cocina, aparentemente tampoco pudo utilizarse, pues carecía de manilla y el pasillo estrecho que conducía a ella se encontraba "gravemente bloqueado por taquillas y estanterías".

Mientras continúan los interrogatorios a testigos, supervivientes y personal de rescate, el equipo forense centra sus pesquisas en el punto del bar que podría haber sido el foco de las primeras llamas, junto a "elementos decorativos, iluminación y materiales insonorizantes altamente inflamables".

También se indaga si explotaron bombonas de gas butano que había en la cocina, así como cuáles eran los protocolos de emergencia y las medidas de seguridad del local.

Thatsawin Phachararojhrangsri, de 34 años, observó el incendio desde un restaurante situado frente al bar. "Quienes conseguían salir estaban envueltos en llamas", relató a EFE por teléfono, con la voz marcada por la conmoción y la impotencia.

Explicó que lo único que pudo hacer fue recorrer la zona anotando los nombres de personas desaparecidas –en un bloc de pedidos prestado por el establecimiento en el que se encontraba– para entregárselos a la Policía, y llevar "agua muy fría y hielo" para aliviar las quemaduras de los heridos más críticos.

"Sigo traumatizado. Las imágenes se repiten constantemente en mi mente", reconoció el testigo.

A última hora de este lunes, autoridades y medios de comunicación, así como numerosos curiosos, continuaban agolpados ante las puertas acordonadas del bar, reducido a cenizas y con los cristales de las ventanas destrozados, entre un persistente olor tenue a quemado.