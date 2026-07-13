Hallan a tres personas muertas con signos de tortura en departamento colombiano del Cauca

Según información preliminar, dos de los cuerpos fueron encontrados en inmediaciones de la cabecera del municipio de Almaguer, mientras que el tercero fue localizado en el sector de La Parada, sobre la vía que comunica con el municipio de Bolívar.

Las autoridades aún no establecieron la identidad de las víctimas, aunque las primeras investigaciones indican que se trata de tres hombres cuyos cuerpos presentaban signos de tortura, además de múltiples impactos de arma de fuego.

La Defensoría del Pueblo advirtió que Almaguer es uno de los municipios del Cauca con más riesgos para la población civil debido a la presencia y disputa por el control territorial de grupos armados ilegales.

"El riesgo se mantiene vigente debido a la insuficiente respuesta institucional y a la consolidación del control ejercido por los actores armados en diferentes zonas rurales del municipio", señaló Indepaz en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Según Indepaz, en la zona tienen presencia el Frente Carlos Patiño y el Frente Andrés Patiño, ambos pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, además de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este caso, ya son 71 las masacres perpetradas en Colombia durante 2026, en medio de la persistencia de la violencia en varias regiones del país atribuidas a diferentes grupos armados ilegales.

En mayo de este año, otras tres personas fueron asesinadas en una zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca, lo que reavivó las críticas de distintos sectores políticos contra la política de 'paz total' impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyos detractores consideran que no ha logrado contener la expansión de grupos armados ni los ataques contra la población civil y la fuerza pública.

El Gobierno sostiene, por su parte, que la violencia responde a disputas entre organizaciones criminales por el control de economías ilegales y defiende que mantiene abiertos procesos de diálogo con varios grupos armados ilegales.