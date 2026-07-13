Identificadas ya nueve de las trece víctimas mortales por el fuego de Almería

Según ha informado el CID en un comunicado emitido este lunes por la tarde, las tres nuevas víctimas corresponden a un matrimonio de origen belga y a una mujer natural del Reino Unido.

Con este avance, el balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española, todos ellos mayores de edad.

El órgano técnico ha señalado que, de las trece víctimas provocadas por la catástrofe, quedan todavía tres cuerpos pendientes de identificar formalmente. En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer de origen británico que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), plaza número 3, que ejerce la competencia legal en el levantamiento de los cadáveres de este siniestro, ya ha avalado formalmente las nueve identificaciones completadas hasta la fecha.

Asimismo, la Guardia Civil, a través de agentes uniformados y en compañía de profesionales de la psicología, ha efectuado las correspondientes notificaciones presenciales a los familiares de estas nueve víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya disponía de los perfiles genéticos de los doce cuerpos custodiados. Los facultativos encargados del proceso han remarcado que el análisis de ADN es el único método de identificación primario que se está pudiendo emplear en esta emergencia debido al estado en el que quedaron los restos.

La identificación de las tres últimas víctimas mortales se encuentra en su fase de finalización gracias a la recepción de las muestras biológicas remitidas por los familiares.

En este procedimiento está resultando clave la cooperación de las autoridades consulares de los países de origen de los afectados, en concreto de las delegaciones de Reino Unido, Bélgica y Francia, lo que permitirá obtener los perfiles genéticos comparativos en un periodo corto de tiempo.

De las trece víctimas mortales registradas en este siniestro, según los datos del CID, hay cinco ciudadanos del Reino Unido -incluida la mujer fallecida en el hospital de Almería-, tres de Bélgica, uno de Francia y un español.

El Centro Integrado de Datos es un organismo técnico constituido el pasado viernes a las 9:30 horas bajo el amparo del Real Decreto 32/2009 para dar respuesta a sucesos con múltiples víctimas, y está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El incendio forestal, que se originó el pasado jueves por la tarde en el término municipal de Los Gallardos, ha arrasado unas 7.000 hectáreas de terreno y motivó el descenso a fase de preemergencia, situación operativa cero, a las 12:34 horas de este lunes tras quedar estabilizado y, posteriormente, controlado por los efectivos del Plan Infoca.