Mundo
13 de julio de 2026 a la - 15:58

Incertidumbre sobre paso en Ormuz eleva los precios del petróleo

MANHATTAN BEACH, CALIFORNIA - APRIL 08: An aerial view shows the Chevron EL Segundo refinery, one of the largest petroleum processing facilities in California, on April 8, 2026 as seen from above Manhattan Beach, California. California imports approximately 75 percent of its crude oil with nearly one-third of the crude supplied from the Middle East as prices at the pump in the state are averaging $5.93 per gallon today amid the war in Iran. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
MANHATTAN BEACH, CALIFORNIA - APRIL 08: An aerial view shows the Chevron EL Segundo refinery, one of the largest petroleum processing facilities in California, on April 8, 2026 as seen from above Manhattan Beach, California. California imports approximately 75 percent of its crude oil with nearly one-third of the crude supplied from the Middle East as prices at the pump in the state are averaging $5.93 per gallon today amid the war in Iran. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)045838+0000 MARIO TAMA

WASHINGTON. Los precios del petróleo se disparan impulsados por la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán; y la intención de Washington de instaurar un peaje para los buques que deseen atravesar el estrecho de Ormuz.

Por AFP y EFE

Al cierre de los mercados, hoy, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 9,06% hasta 82,90 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), avanzaba 9,05% hasta 77,87 dólares.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo que el enclave estratégico permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso ” y advirtió de que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ ruta ilegal ” en la región recibirá una respuesta contundente.

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“Guardián” de Ormuz

Sin embargo, poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico comercial.

El Comando central estadounidense insistió también en que el paso está abierto “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente.

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“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, defendió el mando militar en un mensaje en X.

Hoy, el presidente Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses tomarán el control del estrecho y apuntó que su país se convertirá en “el guardián” del paso.