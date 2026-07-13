Incertidumbre sobre paso en Ormuz eleva los precios del petróleo

Al cierre de los mercados, hoy, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 9,06% hasta 82,90 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), avanzaba 9,05% hasta 77,87 dólares.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo que el enclave estratégico permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso ” y advirtió de que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ ruta ilegal ” en la región recibirá una respuesta contundente.

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“Guardián” de Ormuz

Sin embargo, poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico comercial.

El Comando central estadounidense insistió también en que el paso está abierto “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente.

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“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, defendió el mando militar en un mensaje en X.

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Hoy, el presidente Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses tomarán el control del estrecho y apuntó que su país se convertirá en “el guardián” del paso.