La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,37 %

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 0,48 %, a 136.243.204,87 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina(-5 %) y Banco Macro (-3,5 %), mientras que las que más subieron fueron las de YPF (+3,7 %) y Pampa Energía (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 404 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.505 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial retrocedió a 1.482 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.520 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,5 %, a 1.568,05 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,2 %, a 1.519,76 pesos por unidad.