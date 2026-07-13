La Bolsa de París sube el 0,31 %, a pesar de la tensión en Oriente Medio

La plaza francesa terminó la sesión en 8.364,65 puntos, con 27 valores en verde y 13, en rojo.
El CAC 40 experimentó una jornada caracterizada por la atonía y un volumen de negociación extremadamente bajo (unos 2.500 millones de euros), un comportamiento habitual cuando los operadores prefieren retirar posiciones o mantenerse al margen antes de un día festivo.
La petrolera TotalEnergies impulsó el selectivo, con una subida del 2,98 %. La firma de software Dassault Systèmes también contribuyó a las ganancias, con una mejora del 2,33 %.
Los fabricantes de automóviles Stellantis y Renault ganaron el 1,85 % y el 1,43 %, respectivamente.
Frenaron el avance del CAC 40 firmas como el grupo hotelero Accor (-1,96 %) y el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-1,79 %).