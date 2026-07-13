La Bolsa de São Paulo cae un 1,20 % en medio de las nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, cerró en los 175.739 puntos, tras haber registrado un fuerte repunte el viernes, cuando subió casi un 3 %.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,45 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,130 reales para la compra y 5,131 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La jornada estuvo marcada por la cautela global tras los renovados ataques entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de Donald Trump de cobrar una tasa del 20 % a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz.

El mercado también reaccionó a las declaraciones del director de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien dejó entrever la posibilidad de un aumento de los tipos de interés en EE.UU. si la inflación se mantiene por encima de lo esperado.

La nueva oleada de tensiones en Oriente Medio disparó los precios internacionales del crudo, que impulsaron las acciones de Petrobras, lo que ayudó a evitar mayores pérdidas en el Ibovespa por la caída de los papeles de la gigante minera Vale (-1,7 %), otro de los grandes valores de la plaza paulista junto con la estatal brasileña.

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Los papeles ordinarios de Petrobras se apreciaron un 3,44 % mientras que los preferenciales se valorizaron un 2,55 % y fueron los más negociados del día.

Las mayores ganancias fueron para los títulos preferenciales de la petroquímica Braskem (+4,68 %) y para los ordinarios de la Compañía Siderúrgica Nacional (+4,21).

En el lado opuesto, las pérdidas estuvieron lideradas por las acciones ordinarias de la cadena de tiendas por departamentos Casas Bahía (-6,31 %) y por las iguales de la energética Auren (-5,45 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 19.588 millones de reales (unos 3.818 millones de dólares), en más de 3,04 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.