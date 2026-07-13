La bolsa española baja un 0,25% y se aproxima a 19.300 puntos tras subir el crudo un 4,5 %

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, cedió 49 puntos, ese 0,25 %, hasta los 19.335,7 enteros. En el año acumula una subida del 11,72 %.
La bolsa española, afectada también por la caída de parte de la banca, valores turísticos y de Wall Street, que cedía el 0,2 % al cierre español, terminó con pequeñas pérdidas esta sesión marcada por continuos altibajos.
El barril de petróleo brent se encarecía a esta hora el 4,62 %, hasta 79,52 dólares.
De los grandes valores, Banco Santander bajó el 1,05 %; BBVA el 0,4 % e Inditex el 0,29 %.
Por otra parte, Repsol lideró las subidas del IBEX (4,05 %) por el alza del crudo, seguida de Telefónica, que subió el 2,55 % por los despidos que puede acometer en Alemania, e Iberdrola, que ganó el 1,15 % (quinto empresa más alcista de ese índice).