La Coalición Antibalística de países europeos celebra su primera reunión de trabajo

Celebrada en la sede del Ministerio de Exteriores francés aprovechando que los países aliados de Ucrania están citados en París para celebrar también hoy una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, la reunión de la Coalición Antibalística se dividió en dos segmentos: uno técnico y otro de los líderes de los países participantes, señalaron a EFE fuentes diplomáticas.

Las reuniones en París, además de aumentar la presión sobre Rusia, tienen como asunto central el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania.

En ese marco, esta primera reunión de trabajo de la Coalición Antibalística organizada por Francia busca avanzar en un proyecto europeo para desarrollar un sistema complementario de defensa aérea basado en la cooperación entre varios países y sus industrias de defensa, con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra.

París recordó que Ucrania ya dispone de sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados sobre el terreno y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad.

El Elíseo también destacó la disposición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar a Ucrania los medios necesarios para fabricar interceptores Patriot.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta reunión, que está previsto que clausure Macron tras mantener una reunión bilateral en la sede del Ministerio de Exteriores con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, precede a la cumbre de líderes de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, que se desarrollará unas horas después en el vecino Hotel Nacional de los Inválidos, también en la orilla izquierda del Sena.

Estará copresidida por el presidente francés junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, y han anunciado su presencia una veintena de jefes de Estado y Gobierno de más de una treintena de países, representados también a nivel de Exteriores y de embajadores.

Participarán asimismo los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN.