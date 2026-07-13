La Fiscalía de Perú recupera los restos de cinco víctimas de Sendero Luminoso de 1984

Las restos óseos y elementos asociados como prendas y objetos corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís, quienes fueron asesinados por un contingente de entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso.

El 12 de setiembre de 1984, el grupo subversivo maoísta fundado por el fallecido Abimael Guzmán atacó con armas de fuego, granadas de guerra y explosivos artesanales a la comunidad de Pillo en represalia por el apoyo que daba la población local, organizada en rondas campesinas, a las Fuerzas Armadas, indicó la Fiscalía.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo de la fiscal provincial Diana Obregón, dirigió la exhumación de los restos que estuvo a cargo del Equipo Forense Especializado (EFE) en el distrito de San Miguel, en la provincia de La Mar.

Las labores fiscales y forenses se concentraron en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras.

La región de Ayacucho concentró el mayor número de víctimas de Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno, que fueron estimadas en 69.000 a nivel nacional por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), debido al ataque contra sus autoridades locales, comunidades y aparato productivo con el fin de que se sumen a su lucha contra el Estado peruano.

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Guzmán y la cúpula de Sendero fueron capturados en Lima por la Policía Nacional en 1992, y condenados por terrorismo, lo que desactivó progresivamente la actividad armada de este grupo y sus fuerzas remanentes se replegaron a regiones de muy difícil acceso de la selva en alianza con las mafias del narcotráfico y otras actividades ilícitas.