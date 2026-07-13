La India analiza la respuesta de Meta por anuncios sobre abuso infantil en Instagram

"En cuanto al material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), enviamos una notificación a Meta y ya hemos recibido su respuesta. Actualmente se encuentra en proceso de análisis", dijo el secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, S. Krishnan, en una declaración recogida pro tel diario local The Economic Times.

Krishnan evitó precisar el contenido de la contestación de la tecnológica, pero afirmó que las autoridades adoptarán las medidas oportunas una vez concluido el examen.

El pasado 4 de julio, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información dio a Meta un plazo de siete días para explicar la presencia de esos anuncios pagados en Instagram, propiedad de la compañía.

Las autoridades exigieron saber cómo fueron aprobados los anuncios y qué salvaguardas aplicará la empresa para impedir que sus herramientas publicitarias promocionen contenido ilegal, al tiempo que advirtieron de posibles acciones en virtud de la Ley de Protección de Menores frente a Delitos Sexuales.

Tres días después de la notificación gubernamental, Meta publicó un artículo en el que aseguró que, antes de conocerse estas denuncias, sus sistemas de control ya habían identificado y desactivado varios de los anuncios y cuentas infractoras.

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Meta defendió además el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar cuentas que comparten enlaces externos sospechosos junto con otras señales asociadas a explotación infantil, un sistema que, según la compañía, permitió eliminar 160.000 cuentas en la India en los últimos seis meses.