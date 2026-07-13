Más de 30 millones de personas en EE.UU. están bajo alerta por ola de calor "anómala"

"El calor y la humedad anómalos continúan en las Grandes Llanuras del norte hasta el medio oeste superior, extendiéndose al noreste para el martes", informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El boletín advirtió de que los termómetros marcarán más de 37,7 grados centígrados en las Grandes Llanuras y registros por encima de 32 grados en el Medio Oeste hasta el martes, día en que el aumento de las temperaturas se extienda a los Grandes Lagos y el noreste del país.

Este lunes, las alertas por calor mayor o extremo afectan principalmente a ambas Dakotas, Minesota, sus alrededores, y Florida.

El NWS prevé que el miércoles sea el día más fuerte de la ola de calor, cuando más de 120 millones de personas -sobre todo en el norte del país, desde Montana hasta Nueva York- estén bajo alerta mayor o extrema.

La autoridad meteorológica emite un aviso de calor extremo cuando el aumento de las temperaturas pone en riesgo a "cualquier persona que no disponga de refrigeración o hidratación, así como a los sistemas de salud, las industrias y la infraestructura".

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Las autoridades del estado de Nueva Jersey registraron a principios de este mes 25 fallecimientos relacionados con la ola de calor, intensificada por la humedad.

En total una treintena de muertos han dejado las altas temperaturas desde el pasado 4 de julio en todo Estados Unidos.

Pese al predominio de las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional también advirtió este lunes de fuertes lluvias en Texas, así como inundaciones repentinas que azotarán las regiones más al oeste en los próximos días.