Meloni viaja a Doha para asistir a las honras fúnebres del exemir catarí

La mandataria volará a Doha para presentar su pésame por el fallecimiento del líder catarí, según avanzan fuentes gubernamentales italianas.

Meloni solo permanecerá en Doha algunas horas ya que tiene previsto regresar a Roma a primera hora de la tarde de mañana.

El Gobierno de Italia ha señalado el vínculo de "provechosa colaboración institucional" entre Roma y el país del Golfo y ha recordado que el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, estuvo presente en el funeral de Silvio Berlusconi en junio de 2023.

Desde este lunes se espera la llegada a Doha de altos responsables de numerosos países del mundo para dar el pésame por el fallecimiento del exemir que gobernó el país del Golfo desde 1995, cuando derrocó a su padre en un golpe de Estado blando, hasta que abdicó voluntariamente en 2013 a su hijo, el actual jefe de Estado.

Las autoridades cataríes anunciaron el domingo, tras enterrar al exemir, un luto general de cuatro días en todo el país "por la gran pérdida nacional", una medida que también anunciaron otros países de la zona como Jordania y Sudán.

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El exemir es considerado el "padre" de la modernización de Catar, uno de los principales exportadores mundiales de gas, además de arquitecto de la diplomacia catarí que ha convertido al pequeño país del Golfo en mediador clave en varios conflictos de Oriente Medio y de países africanos.