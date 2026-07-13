Merz asegura que los aliados de Ucrania van a "aumentar la presión" sobre Rusia

"Vamos a aumentar la presión sobre Rusia, especialmente con lo que hablamos aquí", dijo Merz en declaraciones a la prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios.

"No lo hacemos para que la guerra continúe, lo hacemos para que la guerra pueda terminar tan pronto como sea posible", abundó el jefe del Gobierno alemán, que trató de resumir el mensaje de la cita en París como una invitación a la Rusia del presidente Vladímir Putin a acudir a la mesa de negociaciones.

"Nuestro mensaje a Rusia es: ha llegado la hora de ir a la mesa de negociaciones. Es la hora de ponernos de acuerdo sobre el momento de poner fin a este baño de sangre", apuntó el canciller.

Merz señaló además que en la Coalición de Voluntarios comparten "la misma visión" sobre la "paz en Ucrania" y la "seguridad en Europa", y recordó que del mismo modo que Kiev está lista para acabar con la guerra, en el foro de países que apoya al Estado invadido por Rusia también lo están.

"Nosotros también estamos listos para las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia con el apoyo de Europa y de Estados Unidos", manifestó el canciller alemán, que también reivindicó un papel importante de la Coalición de Voluntarios en la imposición de garantías de seguridad para Kiev una vez que cese el conflicto.

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"Es necesario que haya garantías de seguridad vinculantes y que la participación de los voluntarios desempeñe un papel importante junto con Estados Unidos", señaló.

"Vamos a continuar el trabajo y continuamos del lado de Ucrania. Lo hacemos para la libertad, la libertad que vamos a festejar mañana con nuestros vecinos franceses, nuestros amigos franceses, la libertad de Europa", señaló Merz, que aludió a la fiesta nacional gala, que se celebra el 14 de julio.