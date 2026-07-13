Mueren cinco marinos en un ataque ruso a un barco que descargaba fertilizante en Odesa

Kiev, 13 jul (EFE).- Cinco miembros de la tripulación de un barco murieron este lunes en un ataque ruso contra un navío de bandera de Togo que fue alcanzado mientras descargaba fertilizantes en el puerto ucraniano de Odesa, según el balance de víctimas ofrecido por el gobernador de la región homónima ucraniana, Oleg Kiper, en sus redes sociales.