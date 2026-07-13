Mueren tres marinos en un ataque ruso a un barco que descargaba fertilizante en Odesa

Otros cinco marinos del barco resultaron heridos y han sido hospitalizados, explicó el ministro, que no informó de la nacionalidad ni de los muertos ni de los heridos.

"Estos ataques amenazan la seguridad de la navegación internacional, la estabilidad del comercio global y la seguridad alimentaria mundial", señaló también Kuleba, que enmarcó el ataque en la campaña de bombardeos rusos "contra barcos civiles y contra la infraestructura portuaria ucraniana".

Rusia y Ucrania bombardean de manera habitual sus respectivas infraestructuras portuarias.

El Ejército ucraniano aseguró este fin de semana haber alcanzado cerca de un centenar de petroleros rusos durante los últimos siete días.