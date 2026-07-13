Panamá expresa condolencias a Tailandia por víctimas de incendio en Bangkok

"En estos momentos de profundo dolor, Panamá acompaña con solidaridad al pueblo tailandés y transmite su más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas", señala la información de la Cancillería de Panamá.

Asimismo, el Gobierno panameño expresó sus deseos de una "pronta y completa recuperación" para las personas que resultaron heridas como consecuencia del siniestro.

En el mensaje, Panamá reiteró además sus sentimientos de "respeto y amistad" hacia Tailandia y manifestó su confianza en que "la fortaleza y resiliencia de su pueblo contribuirán a superar esta difícil prueba".

El incendio se produjo a altas horas del domingo y se logró controlar pasada la medianoche (hora de Bangkok). La mayoría de las 28 víctimas mortales perdieron la vida debido al humo y no abrasados por las llamas, según información oficial que indica asimismo que gran parte de los heridos son ciudadanos de Tailandia.

Las autoridades presumen que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado en el techo, lo que habría generado la intensa llamarada filmada por testigos y ampliamente difundida en redes sociales.