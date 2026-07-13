Panamá y navieros japoneses abordan una mayor cooperación marítima y logística

Japón es el tercer usuario del Canal de Panamá, al tiempo que el 42 % de la marina mercante japonesa está bajo bandera panameña y representa alrededor del 30 % de los más de 8.000 barcos que actualmente abandera Panamá, según datos oficiales panameños.

Mulino presentó el portafolio de proyectos que el Canal prevé licitar a partir del próximo año, entre ellos dos nuevos puertos, un gasoducto y un embalse para garantizar el suministro para consumo humano y para la operación de la vía interoceánica, la única de agua dulce en el mundo.

La información oficial agregó que el mandatario también propuso fortalecer la cooperación técnica con las principales navieras japonesas y ampliar los vínculos con la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), con el objetivo de facilitar la incorporación de más marinos panameños a la flota japonesa.

La delegación japonesa estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, acompañado por Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.

Según la Presidencia panameña, Nagasawa destacó la importancia de Panamá para la seguridad económica de Japón y señaló que en 2025 un total de 1.072 buques japoneses transitaron por el Canal, muchos de ellos con carga de gas.

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Asimismo, afirmó que los proyectos del gasoducto y del embalse de Río Indio contribuirán a garantizar la operación eficiente de la vía y expresó el interés del sector naviero japonés en ampliar la cooperación con Panamá.

La reunión se celebró una semana después de la visita al Palacio de las Garzas de representantes de la Keidanren, la principal organización empresarial de Japón, y fue el segundo encuentro entre Mulino y la directiva del gremio naviero japonés, tras la reunión sostenida en Tokio durante la visita oficial del mandatario panameño a ese país en septiembre de 2025.