Portugal podría sumarse a la coalición europea de defensa contra misiles balísticos

En declaraciones a periodistas en París, donde se celebra una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, Rangel dijo que la opción será analizada por el Gobierno luso y deberá ser debatida con el primer ministro, Luís Montenegro, y el ministro de Defensa, Nuno Melo, antes de tomar una decisión.

"Es posible que Portugal llegue a formar parte de esa coalición, eso ha quedado hoy en el aire", explicó el jefe de la diplomacia lusa.

Esta coalición, anunciada hoy y a la que se han sumado diez países (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido) complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos adquiridos o que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes.

Según los firmantes de la declaración, la coalición aspira a unificar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de sus miembros para construir una capacidad compartida frente a misiles balísticos y respaldar las actividades necesarias para su desarrollo.