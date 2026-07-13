Recolectores de material reciclable reciben certificación que valida su oficio en Bolivia

El acto se efectuó en la Embajada de España en Bolivia, en presencia del embajador Fernando García Casas, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, y representantes del Ministerio de Educación y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

La certificación fue obtenida por 17 personas de la agrupación EcoWarmis y 11 de Recicladoras en Acción que terminaron un proceso de formación de más de tres meses, distribuido en cinco módulos sobre "separación y clasificación de residuos", explicó a EFE Victoria Limachi, una de las graduadas.

"Ha sido un logro para nosotros que somos recicladores y con esto podemos hacer varias cosas porque ya estamos reconocidos por una autoridad", expresó Limachi.

El reciclaje de ropa, papel, cartón, plásticos y envases de vidrio "sirve mucho para nuestra economía (familiar) y para el medio ambiente", dijo a EFE Leonarda Chávez, una mujer de 74 años dedicada a este oficio desde hace más de tres décadas y que es la de mayor edad en recibir la certificación.

Por su parte, la presidenta de Recicladoras en Acción, Carla Chávez, explicó en el acto que la recolección de residuos es una actividad que muchas heredaron de sus madres y sus abuelas, quienes, en varios casos, se dedicaron a este oficio tras sufrir "violencia familiar" y porque "no tenían cómo sustentar" a sus hijos.

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Al concluir esta fase de estudios, "ya no somos recicladoras empíricas, sino que tenemos un título (...) somos un factor importante para la protección del medioambiente", agregó.

El director del Centro de Educación Alternativa de La Paz, Emilio Limachi, señaló que este tipo de instrucción forma parte de un modelo de educación "no escolarizada", dedicado especialmente a personas "que no tienen la oportunidad de capacitarse o profesionalizarse".

También indicó que el Ministerio de Educación prevé que esta formación para los recicladores "va a continuar" hasta que lleguen a un nivel de técnico medio, para que también "puedan fortalecerse como organización social".

El embajador García consideró necesario "reconocer" el trabajo de los recolectores porque "promueven el reciclaje", muchas veces en condiciones "difíciles".

Las EcoWarmis y Recicladoras en Acción son asociaciones conformadas en su mayoría por mujeres dedicadas a la recolección de materiales reciclables en los basureros de La Paz que luego clasifican para posteriormente venderlos a empresas para un segundo aprovechamiento.

Su trabajo consiste en la concientización "puerta por puerta" para el recojo domiciliario de residuos y la entrega de tarjetas a los vecinos de los barrios donde hacen su labor para después llevarse el material reciclable y, como aseguran, "dar una segunda vida" a las cosas, indicó victoria Limachi.

En La Paz no existen centros de acopio de materiales reciclables, por lo que en muchos casos, los recicladores terminan haciendo el trabajo de clasificación de residuos en sus propias casas.

Según información difundida por ONU Habitat en 2025, Bolivia genera a diario unas 8.000 toneladas de basura que, mayormente, terminan en botaderos a cielo abierto.