Reino Unido sanciona a 24 individuos y grupos criminales rusos vinculados a ciberataques

La lista de individuos y entidades sancionadas por Londres, emitida en una acción conjunta con la Unión Europea, está encabezada por dos altos cargos del principal servicio de inteligencia militar ruso (GRU), Vyacheslav Stafeyev, Ivan Senin e Ivan Kasyanenko, por su papel "en la dirección de operaciones cibernéticas y de amenazas híbridas, según dijo el Gobierno británico en un comunicado.

Del mismo modo, apuntó a una decena de personas vinculadas a la compañía Rybar LLC, entre ellas varios directivos. De acuerdo con el Reino Unido, esta empresa de medios es responsable de "difundir información falsa sobre Ucrania e interferir en elecciones europeas, incluidas las de Moldavia y Armenia".

También incluye sanciones a empresas como IMPULS, por colaborar con el GRU a la hora de "reclutar" 'hackers' y especialistas en ciberseguridad de universidades y academias en Rusia; así como a los responsables de la herramienta Lumma Stealer, que permite a los ciberdelincuentes recopilar información confidencial de dispositivos a gran escala y ha afectado a al menos 2.100 personas en el Reino Unido en los últimos seis meses.

Además de las sanciones conjuntas, el Gobierno británico y la UE atribuyeron formalmente a Rusia el ciberataque contra la red eléctrica del Polonia de diciembre de 2025.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que las sanciones "atacan el núcleo de las redes ciberdelictivas que sustentan la agresión del Estado ruso", y con ellas el Reino Unido y la UE están enviando "un mensaje claro de que Rusia no puede escudarse en el uso de estos grupos intermediarios".