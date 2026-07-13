Rescatan en Afganistán a mujer e hijo retenidos durante años en un establo por el esposo

"Actuando bajo información de inteligencia y reportes de los residentes locales, la policía del distrito de Rustaq llevó a cabo una operación oportuna y rescató a una mujer y a su hijo, quienes habían permanecido cautivos en una casa durante años", confirmó a EFE el portavoz de la Jefatura de Policía de Tahar, Ahmad Khalid Durani.

Según la policía talibán, la mujer ha estado confinada ilegalmente durante siete años en un almacén para el ganado dentro de una construcción en ruinas en la aldea de Beshkand.

"De acuerdo con nuestra información de inteligencia, esta mujer estuvo cautiva durante siete años, y este niño también permaneció retenido allí durante el último año y medio por el esposo de ella y su segunda esposa", explicó Durani a EFE.

Un vídeo difundido por el medio local TOLONews muestra a la policía provincial talibán accediendo a una casa con paredes de barro y abriendo el candado de una habitación donde se encontraban la mujer y el niño.

Las autoridades talibanes informaron que, tras el rescate, la mujer y el niño fueron trasladados al Hospital del Distrito de Rustaq para recibir tratamiento médico y la atención médica necesaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Jefatura de Policía de Tahar comunicó que un sospechoso fue arrestado y que el caso fue remitido a las autoridades de investigación e inteligencia del distrito de Rustaq para continuar con las indagatorias.

"El padre de este niño, cuyo nombre es Namaz, ha sido trasladado a la jefatura de policía", dice un oficial de la policía talibán en el vídeo.

En 2023, la policía de Kabul rescató a una mujer de unos 50 años que había permanecido encerrada en una habitación a oscuras y rodeada de suciedad durante 25 años secuestrada por su propia familia por presuntamente haberse separado de su esposo.