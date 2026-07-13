Rusia convoca al embajador alemán para protestar por la creciente ayuda militar a Ucrania

Moscú, 13 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso citó este lunes al embajador alemán, Alexander Lambsdorff, al que presentó una protesta por "el creciente apoyo" militar a Ucrania, en respuesta a la misma medida adoptada hoy mismo por Alemania debido a los ciberataques maliciosos atribuidos a Moscú.