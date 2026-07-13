Santo Domingo reúne a expertos en arqueología caribeña

El encuentro, que se desarrolla hasta el próximo 18 de julio en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, incluye el desarrollo de 97 ponencias organizadas en 15 simposios, con trabajos que abordan el uso de tecnologías aplicadas a la arqueología, como análisis de ADN antiguo, estudios isotópicos, arqueobotánica, arqueozoología, documentación digital en tres dimensiones y arqueología subacuática.

Entre las instituciones representadas se encuentran la Universidad de Harvard, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Minesota y la Universidad de Leiden.

Durante el congreso también se analizarán investigaciones sobre patrimonio cultural sumergido, incluidos estudios de naufragios históricos en el Caribe y casos como el del galeón San José, hundido frente a las costas de Colombia.

El programa académico se complementa con actividades de campo y visitas a centros culturales y arqueológicos, entre ellas una jornada en Santiago y una prospección en yacimientos del Monumento Natural Cabo Samaná.

El congreso es organizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana junto a instituciones culturales y académicas del país, con el respaldo del Ministerio de Cultura y otras entidades públicas y privadas.