Shakira hace un llamado a Macron y Merz para apoyar educación en Venezuela tras terremotos

"Presidente Macron, de Francia, y canciller Merz, de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir", afirmó la artista barranquillera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Shakira anunció hace dos semanas que la fundación de la FIFA, de la que es colaboradora, donará 500.000 dólares para ayudar a los niños que fueron afectados luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país vecino.

La cantante agradeció a los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro, y de Canadá, Mark Carney, por "dar un paso al frente al contribuir" al fondo y pidió a otros mandatarios sumarse a la campaña.

"Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos azotaron Venezuela, dejando miles de niños sin una escuela a la que regresar cuando comiencen las clases en septiembre", agregó la artista.

El Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA informó en un comunicado que trabaja para recaudar 100 millones de dólares en esta campaña, a la cual Portugal ya donó 100.000 dólares mientras que Canadá se comprometió a aportar cinco millones.

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A esta iniciativa también se sumaron otras personalidades internacionales, entre ellas el cantante venezolano Danny Ocean; el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema; la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

"Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes", enfatizó la cantante.

Los devastadores terremotos del pasado 24 de junio dejan 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y al menos 18.000 personas perdieron sus casas, aunque las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.