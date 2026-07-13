Siniestros laborales en Uruguay se estabilizan por primera vez desde la pandemia

Según un informe sobre la evolución de la siniestralidad laboral entre 2014 y 2025 presentado este lunes, entre 2014 y 2019 hubo una disminución acumulada de los accidentes del 23 %, mientras que entre 2021 y 2024 se acumuló un incremento del 18 %.

Siguiendo esa tendencia al alza, la cartera proyectaba que en 2025 se alcanzarían los 3.194 siniestros por cada 100.000 cotizantes, pero la incidencia observada fue de 3.006, lo que representa una meseta.

"En el 2025, producto, no de un trabajo exclusivo del Ministerio, sino de un trabajo colectivo del Estado, de empleadores y trabajadores con el compromiso nacional por la vida, logramos que no siguiera creciendo la cantidad de accidentes, sino que esa recta ascendente se convirtiera en una línea horizontal", celebró el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig, en rueda de prensa.

Según detalló, la estabilización en 2025 "es sumamente importante porque se venía en un incremento permanente que aumentaba cada mes entre 180 y 200 accidentes cada 100.000 trabajadores cotizantes".

Destacó que se dio una baja "en forma importante" de los accidentes mortales en los últimos tres trimestres, pero que estos siguen en aumento cuando se trata de "accidentes de tránsito en ocasión del trabajo".

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"Que nadie piense que el objetivo está cumplido. Hay que reafirmar el compromiso del Estado, empleadores y trabajadores para seguir asociando el trabajo a la vida y no al siniestro, a la discapacidad o a la muerte", concluyó Puig.