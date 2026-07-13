Sospechoso de matar a su familia en Inglaterra compró un arma para suicidarse en Sudáfrica

El acusado, Ndodana Mkhanyisi Tshuma, de 45 años y de origen zimbabuense, compareció hoy ante un tribunal de magistrados de Johannesburgo, donde se ordenó su prisión preventiva hasta el 22 de julio a la espera de verificar su estatus legal en el país y evaluar la solicitud de extradición británica.

Según las investigaciones, tras aterrizar en territorio sudafricano el pasado 5 de julio, el prófugo se dirigió a un barrio marginal de la provincia de Gauteng (el suburbio de Alexandra) para adquirir una pistola de 9 milímetros en el mercado negro.

"Sospechamos que esta arma iba a ser utilizada para quitarse la vida", declaró a los medios la portavoz de la Policía sudafricana, Athlenda Mathe, quien precisó que se indaga cómo un ciudadano extranjero logró el armamento de manera tan expedita.

Por el momento, Tshuma solo afronta en Sudáfrica cargos por posesión ilegal de un arma de fuego, un delito que conlleva penas de hasta 15 años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía del Reino Unido ya autorizó a Sudáfrica a imputarle tres cargos de asesinato tras el hallazgo de los cuerpos de su esposa, de 42 años, y de sus hijas, de 15 y 5 años, en su vivienda de Bedfordshire, al este de Londres.

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Tshuma huyó de Reino Unido a través del aeropuerto de Heathrow, con escala en Dubái, dos días antes de que las autoridades británicas descubrieran los cadáveres de su familia.

Su detención fue el viernes pasado en el barrio de Kensington, en Johannesburgo, mediante una operación conjunta de la policía local e Interpol que contó con el apoyo directo de los familiares del sospechoso que residen en Sudáfrica.

"Su familia no lo encubrió y desempeñaron un papel fundamental", cerró la portavoz policial.