Televisión Española revisará una serie sobre la expansión del castellano en Latinoamérica

El presidente de RTVE, José Pablo López, que compareció este lunes en una comisión del Congreso para abordar este asunto, afirmó que dos capítulos de la serie documental en los que se abordan las relaciones entre el castellano y las lenguas autóctonas en América Latina plantean "tesis tan académicamente respetables como evidentemente discutidas".

López respondió a las acusaciones del partido independentista sobre varios episodios del programa por "querer esconder" la imposición del castellano a los pueblos indígenas durante la conquista española.

"Entiendo que en un asunto tan sensible como la memoria histórica y la memoria colonial, por llamarlo de alguna manera, la serie o la emisión ha podido pecar quizá de una perspectiva unívoca", admitió.

Por ello, avanzó que la corporación tomará medidas después de agosto para abordar esta situación, ya sea mediante un debate específico o con fórmulas "que permitan contraponer diferentes puntos de vista", incluidos los que sostienen que el español fue impuesto en América Latina.

Añadió que esta revisión no busca "desacreditar" el trabajo de la RAE, que produce el programa en colaboración con RTVE, y negó que se vaya a dejar de emitir.

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Junts ya había solicitado la retirada del programa por "falsear la realidad histórica y negar la imposición del castellano a los pueblos americanos durante la conquista", un extremo que negó la propia RAE.

"Los datos históricos no son opinables, sino bien probados", subrayó la institución, que detalló los datos que apoyan la idea de que esa expansión fue "un largo proceso de varios siglos que concluyeron con más efectividad las nuevas repúblicas después de las independencias".