Trump e Irán se enfrentan por el control de Ormuz tras el último cruce de ataques

Después de tres noches consecutivas de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, con bombardeos de Washington a los que Teherán respondió con ataques a buques mercantes en Ormuz y bases estadounidenses en Jordania y Kuwait, ambas partes reanudaron durante la jornada el intercambio de amenazas.

Trump afirmó que EE.UU. se convertirá en el "guardián" del estrecho de Ormuz y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en la actual escalada en el conflicto.

"Vamos a golpearlos muy duro y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que Estados Unidos "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump.

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que, "tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

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Mientras tanto, Irán anunció que sus conversaciones del pasado fin de semana con Omán buscaban alcanzar un mecanismo para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz, aunque "no lo lograron".

"Intentamos, en consulta con Omán, alcanzar un mecanismo que garantizara el paso seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, pero, desafortunadamente, debido a la presión abierta de los Estados Unidos sobre Omán, no se logró", dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Estos cruces de declaraciones llegaron después de que en la noche del domingo, las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar a buques mercantes que transitan por el estrecho de Ormuz.

El Pentágono utilizó por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y buques de superficie de Irán, según el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Como es habitual, Irán respondió atacando con misiles y drones a los países de la región con bases e instalaciones militares estadounideses.

En Jordania, fuentes militares afirmaron que sus defensas aéreas derribaron cuatro misiles "que entraron en el espacio aéreo jordano procedentes del territorio iraní".

Por su parte, el Ejército kuwaití anunció que sus sistemas "están haciendo frente a objetivos aéreos hostiles en el espacio aéreo kuwaití", y en Baréin, el Ministerio del Interior afirmó que se habían activado las sirenas tres veces, presuntamente para advertir de un ataque contra su territorio.

Alemania, Francia y el Reino Unido, países que componen el grupo internacional E3, condenaron este lunes "los ataques sin escrúpulos" de Irán contra barcos mercantes en el estrecho de Ormuz y contra otros países en Oriente Medio, y apelaron al respeto de los principios del derecho internacional.

Y previamente, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que las sanciones contra Irán no se levantarán mientras Teherán no abandone su programa nuclear.

Además, el Gobierno británico declarará como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, con penas de prisión para sus miembros, anunció el primer ministro Keir Starmer.

Paralelamente, el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen (respaldado por Arabia Saudí) anunció el cierre de todos los aeropuertos del país (levantado posteriormente) después de que un avión iraní aterrizara en una localidad del mar Rojo controlada por los rebeldes hutíes (alineados con Irán) tras los bombardeos contra el aeropuerto de Saná.