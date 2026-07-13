Unicef valora inclusión de tres bandas haitianas como grupos armados en informe de la ONU

La inclusión de estos grupos armados, que forman parte de la coalición 'Viv Ansanm', que ya figuraba en el ciclo de informes anterior, "refuerzan los esfuerzos internacionales destinados a garantizar que los autores de violaciones graves cometidas contra los niños rinda

n cuentas", explicaron ambas instituciones en una nota de prensa.

En el informe publicado el pasado 17 de junio, Naciones Unidas detalló que las bandas citadas "reclutan y utilizan niños", y comenten delitos como "matar y mutilar niños"; "violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores"; "secuestra niños" y "lleva a cabo ataques contra colegios y/o hospitales".

Unicef y la Binuh aseguraron que el informe presenta un panorama "extremadamente alarmante" de la situación de los niños en Haití.

En 2025, las Naciones Unidas verificaron 2.088 violaciones graves que afectaron a 1.661 niños, entre ellas el reclutamiento y la utilización de 892 niños, así como casos de asesinatos y mutilaciones, violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y denegación del acceso humanitario, recordaron.

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Para Unicef y Binuh, la inclusión "en estas listas de las partes responsables de violaciones graves constituye un mecanismo esencial de rendición de cuentas establecido por el Consejo de Seguridad".

Asimismo, ofrece la oportunidad de elaborar planes de acción destinados a poner fin a las violaciones contra los niños y a prevenirlas, así como a facilitar su liberación de las bandas armadas.

Ambos organismos instaron a todas las bandas armadas identificadas a que pongan fin de inmediato al reclutamiento y la utilización de niños, así como a cualquier otra violación grave, y se "muestren dispuestos" a participar en los esfuerzos encaminados a su liberación pacífica.

Por otro lado, señalaron como positivos los "esfuerzos del Gobierno haitiano por reforzar los mecanismos nacionales de protección de la infancia".

"Es fundamental que el Gobierno siga liderando estos esfuerzos, a través de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (DDR), con el fin de garantizar que la protección de la infancia siga siendo un elemento central de todas las iniciativas de DDR", indicaron

"Los niños vinculados a bandas armadas deben ser reconocidos, ante todo, como víctimas y ser derivados rápidamente a los organismos de protección de la infancia", añadieron.

Unicef y Binuh señalaron que el informe del secretario general también destacó el programa 'Prejeunes', puesto en marcha en 2025 y que ofrece a los niños liberados de las bandas armadas servicios de protección especializados, como apoyo psicosocial, acceso a la educación, búsqueda de familiares y reunificación familiar (cuando sea apropiado), así como la reinserción en la comunidad.

En 2025, 573 niños se beneficiaron de servicios de protección especializados en el marco de este programa, indicaron.

"La Binuh y Unicef siguen decididos a apoyar al Gobierno haitiano y a sus socios para prevenir las violaciones graves contra los niños, facilitar la liberación y la reinserción en condiciones de seguridad de los niños vinculados a bandas armadas, y garantizar que todos los niños puedan crecer a salvo de la violencia", añadieron.