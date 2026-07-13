Wadephul defiende la cooperación en la OTAN ante Rusia, China y el cambio climático

"Tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, debemos reorientar nuestra seguridad, nuestra defensa y nuestra capacidad de disuasión frente a Rusia en los flancos este y norte de la OTAN", dijo Wadephul a través de un comunicado.

"Por el Atlántico Norte discurren las arterias vitales transatlánticas de Europa: cables, infraestructuras energéticas y vías de suministro por aire y, cada vez más, también por mar en el Ártico", abundó al aludir a una región en la que, según él, es creciente la presencia de Rusia y de China, también en vista del calentamiento global.

"Rusia no duda en recurrir a provocaciones y ataques híbridos. China también está reforzando su presencia en el Ártico de forma planificada" y "el cambio climático acelera esta deriva geopolítica", destacó antes de subrayar que con el calentamiento global aparecerán nuevas rutas que defender.

"El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo. El deshielo crea nuevas rutas marítimas y abre el acceso a materias primas críticas, como las tierras raras, lo que genera una nueva competencia en las latitudes árticas", indicó Wadephul antes de apuntar que es "urgente" defender la "estabilidad y la seguridad" en esa región del planeta.

El jefe de la diplomacia alemana hizo estas declaraciones antes de viajar con destino a Bodø, en el norte de Noruega, donde tiene previsto reunirse con su homólogo de ese país, Espen Barth Eide.

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Las relaciones germano-noruegas viven actualmente un momento de intensa cooperación en materia de defensa.

La semana pasada ambos países celebraron que Canadá eligiera los submarinos de Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), en cuya fabricación también participa el país nórdico, para renovar su flota de estos sistemas.

La operación, valorada en hasta 30.000 millones de euros, es la mayor venta de submarinos de la historia de TKMS.