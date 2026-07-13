Zona cercana a Los Ángeles encadena 2 sismos superiores a magnitud 4 en unas 30 horas

El temblor de este lunes ocurrió a las 9:40 de la mañana, hora local (16:40 GMT) cerca de la comunidad de Johannesburg en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles, aproximadamente a 200 kilómetros al este de Bakersfield, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Residentes de Los Ángeles informaron haber sentido el sismo a través de la página Did You Feel It? (¿Lo sintió?) del USGS.

Las autoridades no han reportado heridos ni daños materiales tras el sismo.

El evento fue seguido por más de una docena de réplicas, la mayoría de las cuales tuvieron magnitudes de 2,4 y 2,2.

El movimiento telúrico ocurrió apenas un día después de que un sismo de magnitud 4,2 sacudiera el sur de California la madrugada del domingo en una comunidad montañosa en el límite entre los condados de Kern y de Los Ángeles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varias réplicas de temblores de intensidad promedio 2,0 siguieron a este evento.

Tras los sismos de magnitud superior a 4,0 de magnitud, las autoridades han remarcado la necesidad de utilizar las alertas establecidas por California para terremotos.

El pasado 23 de junio un sismo de magnitud 5,6 sacudió el norte de California en el condado de Mendocino, una zona boscosa al norte de la Bahía de San Francisco.

Residentes de zonas tan alejadas como Sacramento, la capital de California, reportaron haber sentido el temblor, según información del USGS.

Aunque California es conocida como tierra de terremotos, registra en promedio menos sismos que lugares como Japón y Nueva Zelanda.

No obstante, California puede sufrir megaeventos como el ocurrido en el sur del estado en 1857 y en el norte del estado en 1906, ambos de magnitud 7,9.

En 1994, el terremoto de Northridge de magnitud 6,7, causó la muerte de 60 personas y daños estimados en 40.000 millones de dólares.