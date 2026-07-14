ACNUR investiga el posible naufragio de dos barcos con rohinyás en el golfo de Bengala

"Nos preocupa profundamente la posible pérdida de vidas y estamos trabajando para verificar más detalles", declararon este martes a EFE desde la agencia de la ONU.

ACNUR no precisó el número estimado de personas que viajaban a bordo ni el lugar aproximado del golfo de Bengala donde habrían volcado las embarcaciones.

La agencia advirtió de que 2025 fue el año más mortífero registrado para los desplazamientos marítimos de los rohinyás en el golfo de Bengala y el mar de Andamán.

Más de 6.500 rohinyás emprendieron estas travesías durante el pasado año y cerca de 900 fueron declarados muertos o desaparecidos, alrededor de uno de cada siete, la mayor tasa de mortalidad registrada en las principales rutas marítimas utilizadas por refugiados y migrantes.

En lo que va de 2026, más de 5.400 rohinyás han emprendido viajes por mar y al menos 540 han muerto o desaparecido, según los datos divulgados por ACNUR.

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La agencia instó a los países de la región a intensificar las operaciones de búsqueda y rescate y recordó que auxiliar a las personas en peligro en el mar constituye una obligación establecida por el derecho marítimo internacional.

También reclamó una respuesta regional coordinada y medidas para abordar las circunstancias que empujan a los rohinyás a recurrir a estas rutas, entre ellas la persecución y el conflicto en Birmania y el deterioro de las condiciones humanitarias en los campamentos de refugiados de Bangladés.

Los rohinyás son una minoría predominantemente musulmana a la que Birmania niega la ciudadanía y que ha sufrido décadas de persecución y restricciones.

Cientos de miles huyeron a Bangladés tras la campaña militar lanzada en Rakhine en 2017, mientras otros permanecen en ese estado birmano en condiciones de creciente inseguridad.