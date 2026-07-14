Al menos ocho muertos en un ataque de individuos armados en el centro-norte de Nigeria

El portavoz de la Policía del estado de Benue, Udeme Edet, confirmó que el ataque ocurrió el pasado domingo en la localidad de Otukpo.

"Ocho personas, cinco adultos y tres niños murieron en el ataque a Otukpo. Nuestros agentes han sido desplegados y la calma ha regresado a las comunidades", aseguró Edet a EFE por teléfono y agregó que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer la identidad de los autores y sus motivos.

Sin embargo, la asociación sociocultural Ochetoha Idoma World, que representa a los agricultores de la etnia idoma (de mayoría cristiana) en la zona, aumentó el número de víctima mortales y culpó a los pastores fulani (de mayoría musulmana).

"Los fulani atacaron nuestras comunidades en Otukpo-Nobi a primera hora del domingo (...). Dispararon de forma indiscriminada y mataron a 18 personas, incluidos niños", afirmó a EFE Samuel Joshua, portavoz de la asociación.

Según Joshua, el ataque ocurrió entre las 03.30 y las 04.30 hora local (02.30 y 03.30 GMT) en la aldea rural de Nobi, dentro de Otukpo, y señaló que muchos residentes "han huido de sus hogares por temor a sufrir nuevos ataques".

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"Nos matan como quieren y cuando quieren. Se debe hacer algo para detener a esta gente", expresó Joshua.

Según el portavoz de la organización civil, los ataques provocaron protestas por parte de los jóvenes de la comunidad, que bloquearon varias carreteras principales para exigir el cese de la violencia.

El gobernador de Benue, Hyacinth Alia, condenó los asesinatos y afirmó en un comunicado que "estos actos de derramamiento de sangre sin sentido son un intento directo de sabotear el progreso de nuestro estado".

Por otro lado, la Asociación de Criadores de Ganado Miyetti Allah de Nigeria (MACBAN), que representa a los pastores fulani, negó la implicación de sus miembros en los ataques.

El secretario de MACBAN en Benue, Ibrahim Gwali, señaló en un comunicado que los pastores fueron desalojados hace tiempo de Otukpo y que es un error concluir que los ataques fueron perpetrados por ellos.

"Llegar a esas conclusiones en esta fase sólo comprometerá la investigación en curso que realizan la Policía de Nigeria y otras agencias de seguridad", concluyó.

Los fulani y los idoma mantienen un conflicto desde hace años por el acceso a la tierra y el agua, una disputa que se ha exacerbado debido a la desertificación provocada por el cambio climático en el norte del país.

A esta situación se suma que varios estados del centro y noroeste de Nigeria sufren incursiones constantes de "bandidos", término usado en el país para referirse a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".