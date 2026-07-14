Al menos siete muertos en un ataque atribuido a un grupo vinculado al EI en el este de RDC

El ataque ocurrió de madrugada en barrios periféricos de la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

Los cuatro civiles fueron asesinados en Mbutaba y Vuthala, mientras que varios heridos reciben atención médica en centros sanitarios de la zona.

"Volvemos de Vuthala. En el lugar hubo cuatro muertos, entre ellos un conductor de moto. Los cuerpos ya están en la morgue a la espera del entierro", declaró Fiston Isambiro, líder del grupo de presión de la sociedad Veranda Mutsanga, citados por medios locales.

Isambiro elogió la intervención del Ejército congoleño, al considerar que sin ella "el balance habría sido más alto", y pidió a la población "no entrar en pánico" y mantenerse atenta.

Fuentes de seguridad citadas por la prensa local afirmaron que, al menos, tres militares murieron también en una emboscada durante la incursión.

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El ataque provocó una ola de pánico en la zona, donde numerosos habitantes abandonaron sus casas y pertenencias por miedo a una nueva incursión nocturna y se dirigieron hacia el centro de Beni y otras áreas consideradas más seguras.

Las ADF son una milicia de origen ugandés con bases en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), donde perpetran asaltos con frecuencia.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como una "organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).