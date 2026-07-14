Corona de flores de la Comandancia a “polibandi” abatido: esto dice la Policía

El presunto “polibandi” fugitivo Richard Cáceres Ojeda (37), supuesto líder de la banda criminal que asaltó el miércoles último un supermercado en Alberdi, fue abatido el pasado viernes a manos de la Policía.

El tiroteo ocurrió en la rotonda Acevedo Cue, a la salida de la ciudad, cuando Cáceres y sus cómplices intentaron atropellar una barrera policial a bordo de una ambulancia.

Como antecedente, Cáceres Ojeda ya había sido detenido por varios casos de asaltos, uno de ellos en la mencionada ciudad, en la madrugada del 27 de enero del 2025, donde tomaron de rehenes a unos comerciantes.

En esa ocasión, quedó detenido en su intento de fuga y fue puesto a cargo del Ministerio Público, pero un Juzgado de la ciudad de Pilar benefició al uniformado con medidas alternativas a la prisión.

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Corona de flores de la Comandancia en velorio

Ahora se dio a conocer que en el velorio del asaltante se encontraba una corona de flores con inscripción de la Comandancia de la Policía Nacional, una situación que generó un rechazo entre un grupo de alberdeños y en las redes sociales.

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Al respecto, desde la Comandancia de la Policía Nacional indicaron que la corona de rosas fue enviada por la empresa privada que maneja el seguro de vida de los uniformados, establecido por contrato.

Según las autoridades policiales, la propia familia del policía abatido solicitó el servicio fúnebre a través de dicho seguro –que además incluye un ataúd-, razón por la cual la corona de rosas con la frase “Comandancia de la Policía Nacional” estaba en el velatorio.

Sobre la situación procesal de Richard Cáceres Ojeda antes de su muerte, desde la Comandancia dijeron que el presunto “polibandi” no estaba condenado por la justicia, por lo cual su seguro de vida seguía vigente y se activó “de forma automática” tras el pedido de sus familiares.

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