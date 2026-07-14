Mirá cómo Celeste Amarilla celebró la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial

Minutos después de que España se convirtiera en el primer finalista de la Copa del Mundo al imponerse 2-0 sobre los franceses, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) celebró la caída de los dirigidos por Didier Deschamps.

La legisladora aprovechó el acceso recuperado a su cuenta oficial de Instagram para hacer referencia a la tensa disputa que tuvo con el jugador Kylian Mbappé, que trascendió la esfera deportiva para convertirse en un conflicto diplomático internacional.

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El sugestivo “silencio” en Instagram

Amarilla compartió una publicación en su red social utilizando un formato de animación GIF en el que se observa a una niña pequeña haciendo un ademán con la mano, simulando el gesto de cerrar la boca con un cierre. A la imagen le sumó un texto simple pero directo: “España 2 Francia 0”.

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Este posteo es luego de que su cuenta fuera vulnerada y hackeada la semana pasada, justo en el momento más fuerte del escándalo internacional. Tras recuperar el control de su perfil el viernes pasado, Amarilla ya había advertido desafiante: “Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando”, haciendo alusión a la lluvia de críticas y reportes que recibió de usuarios europeos.

El origen de un escándalo que dio la vuelta al mundo

El ensañamiento de la parlamentaria con el jugador Kylian Mbappé comenzó tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final del Mundial, donde Paraguay cayó dignamente por 1-0 ante Francia con un gol de penal convertido, precisamente, por Mbappé.

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Molesta por la supuesta “prepotencia” del delantero, Amarilla utilizó sus redes para descargar una serie de descalificaciones con una fuerte carga discriminatoria y xenófoba. Entre sus expresiones más polémicas, catalogó al capitán francés de “camerunés colonizado, resentido y feo” y lanzó: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

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Las declaraciones de la senadora generó repudio generalizado en el viejo continente y en organismos multilaterales.

El propio futbolista rompió el silencio para responderle directamente a la legisladora, tratándola de “persona desagradable y que no representa al pueblo paraguayo”, lo que provocó que Amarilla le exigiera disculpas públicas bajo amenaza de una demanda judicial.