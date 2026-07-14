American Airlines inaugura vuelo entre Miami y la venezolana Maracaibo tras terremotos

La aerolínea había anunciado la ruta desde el 12 de junio, antes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de ese mes, pero ahora es su único vuelo que conecta sin escalas con Venezuela, donde la compañía suspendió los viajes a Caracas ante los daños del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La empresa avisó en un comunicado previo que "planea reanudar sus operaciones" a la capital venezolana, que reactivó el pasado 30 de abril tras siete años de estar suspendidas, "una vez que el aeropuerto reabra para vuelos comerciales".

El vuelo AA 4325 de Miami a Maracaibo partió este martes a las 10:10 horas del este de Estados Unidos (14:10 GMT) con un horario estimado de llegada a las 13:30 horas (17:30 GMT).

La compañía aérea operará vuelos diarios con aeronaves Embraer 175, según el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

American Airlines se convirtió en abril en la primera aerolínea en reanudar los vuelos comerciales desde Estados Unidos a Caracas en siete años, ante el acercamiento del presidente Donald Trump con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

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La nueva ruta comienza mientras más de una decena de aerolíneas internacionales han mudado sus operaciones a otros aeropuertos de Venezuela, a la espera de la reapertura del principal del país, Maiquetía, suspendido por los terremotos, que han dejado más de 4.500 muertos, según el último informe oficial.

El aeropuerto de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, se ha convertido en el principal nodo de contingencia con 64 frecuencias semanales, según un documento compartido a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).