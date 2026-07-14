Austria convoca al embajador ruso por un ciberataque a su Ministerio de Exteriores en 2020

El ataque informático permitió sustraer información interna del Ministerio de Exteriores relacionada con Rusia y requirió varias semanas de trabajo antes de que las autoridades lograran darlo por concluido.

La ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, calificó de "inaceptables" esos ciberataques rusos contra Austria y advirtió de que este tipo de ataques ponen en peligro infraestructuras críticas.

"Los ciberataques amenazan nuestra seguridad: cuando fallan los sistemas de pago, o se ataca a los sistemas ferroviarios o a los hospitales, eso nos afecta a todos. Europa está sufriendo cada vez más ataques de este tipo, y uno de los principales responsables es Rusia", agregó en un comunicado.

Austria sostiene que Turla está controlado por el denominado Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y señala que Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre también fueron blanco de operaciones similares.

"La ciudadanía tiene derecho a saber de dónde proviene la amenaza. Por eso no nos escondemos detrás de fórmulas diplomáticas, sino que señalamos a los responsables y actuamos en consecuencia", argumentó Meinl-Reisinger su decisión de convocar al embajador ruso.

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Por su parte, el secretario de Estado para la Seguridad del Estado, Jörg Leichtfried, condenó "en los términos más enérgicos" los ataques, al considerar que constituyen una agresión contra la soberanía del país.