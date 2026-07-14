Brasil recogerá este año una cosecha récord de 347,4 millones de toneladas de granos

La producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas de 2026 marcará un récord por segundo año consecutivo, ya que la de 2025 (346,1 millones de toneladas) es hasta ahora la mayor del país, según las previsiones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El aumento de la producción este año reflejará la expansión del 1,9 % en el área cultivada con respecto a 2025, hasta 83,2 millones de hectáreas.

La soja, el maíz y el arroz, los tres principales productos del país en ese orden, supondrán el 92,8 % de la producción brasileña de granos este año y el 87,4 % del área cosechada.

La producción récord en 2026 será impulsada principalmente por un aumento del 5,3 % en la cosecha de soja, hasta 174,8 millones de toneladas.

También se prevé un importante aumento para la producción de sorgo, del 2,9 %, hasta 5,6 millones de toneladas.

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Por el contrario, el organismo proyecta una reducción del 3,7 % en la producción de maíz, hasta 163,5 millones de toneladas, y del 11,8 % en la de arroz, hasta 11,2 millones de toneladas.

En cuanto al café, producto del que Brasil es el mayor productor y exportador mundial, el IBGE prevé para este año un aumento de la cosecha del 14,7 %, hasta 4 millones de toneladas o 66 millones de sacas (de 60 kilos).

Según proyecciones de los economistas, la producción récord de alimentos este año permitirá que la participación del sector agropecuario en el producto interior bruto (PIB) brasileño avance hasta cerca del 30 % en 2026 e impedirá una mayor desaceleración en el crecimiento de la economía del país.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 2,3 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y la última previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,0 % en 2026.