Campesinos llegan a Asunción para denunciar "abandono del Estado paraguayo al campo"

Convocados por la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), los labriegos realizaron un plantón afuera del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ubicado en el centro de Asunción, donde los manifestantes prevén concentrarse hasta el miércoles.

"Estamos pasando (...) décadas y décadas el abandono del Estado paraguayo en el campo", dijo a EFE la coordinadora de la CTCU, Esther Leiva, quien aseguró que esperan sumar a esta protesta de dos días a al menos 500 campesinos.

La dirigente exigió "respuestas" al MUVH a un pedido de construcción de viviendas públicas para los agricultores, al tiempo que criticó que los programas sociales supuestamente benefician a los "amigos" de los políticos.

"Se tiene que socializar a la gente que más necesita, que tiene el derecho de acceder también a una vivienda digna", agregó.

Leiva explicó que tienen previsto visitar, entre hoy y mañana, el Ministerio de Educación y Ciencias para mostrar "los problemas en las escuelas del campo" y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en reclamo de más programas productivos para los agricultores.

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Asimismo, acudirán al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para denunciar que el "problema de la tierra se agrava" en Paraguay, en vez de solucionarse, y que continúan los desalojos en terrenos donde viven comunidades campesinas.

Los campesinos se quejaron en un comunicado de la CTCU que "los programas de asistencia social no deben ser utilizados como herramienta de política partidaria", sino que deberían considerar "criterios de necesidad, transparencia y derechos".

La CTCU es una organización con más 5.000 miembros que tiene presencia en los departamentos de San Pedro, Paraguarí, Caazapá, Itapúa, Guairá, Caaguazú, Misiones, Canindeyú, Concepción, dijo Leiva.

El 69 % de la población de Paraguay, un país con 6,4 millones de habitantes, vive en áreas urbanas, mientras que el 31 % en zonas rurales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pobreza monetaria en Paraguay bajó 3,6 puntos en 2025 y se ubicó en 16 %, frente al 19,6 % de 2024.

En el área rural la pobreza monetaria se situó en 22,1 % (387.813 personas) en 2025 frente al 26,3 % del año previo, de acuerdo al INE.