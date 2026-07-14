Citigroup gana un 45 % más interanual en el segundo trimestre de 2026

En la comparación con el trimestre anterior, la compañía con sede en Nueva York vio cómo sus ganancias ganaban un 1 %.

Asimismo, Citigroup registró unos ingresos de 24.766 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 14 % más que los 21.668 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior y un 1 % por encima de los registrados en el primer trimestre de 2026.

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, declaró en un comunicado que "Citi registró sus mejores ingresos trimestrales en una década, logrando un crecimiento de dos dígitos tanto a nivel corporativo como en cuatro de las cinco líneas de negocio".

"A pesar de los desafíos a corto plazo derivados de las inversiones en nuestra cartera de tarjetas de consumo en EE. UU., nuestra resiliente base de clientes siguió impulsando los factores clave subyacentes: crecimiento de los préstamos, mayor nivel de gasto y un comportamiento crediticio mejor de lo previsto".

Durante el trimestre, Citi devolvió aproximadamente 5.000 millones de dólares a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.

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Fraser señaló que la creciente generación de beneficios permitirá "elevar un 12 % el dividendo previsto" y que ya han "puesto en marcha un plan de recompra de acciones por valor de 30.000 millones de dólares".

"La combinación de nuestras inversiones, una ejecución disciplinada y el enfoque en el cliente está mejorando nuestra rentabilidad y generando resultados más sólidos y duraderos para nuestros inversores", concluyó la presidenta y directora ejecutiva de Citi.

Media hora antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Citigroup bajaban un 1 %.

Hoy, los grandes bancos de Estados Unidos dieron el pistoletazo de salida a la temporada de resultados. JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo también anunciaron este martes aumentos en sus beneficios.