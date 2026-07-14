Colectivos artísticos y culturales de Perú exigen derogar ley que crea Colegio de Artistas

El Foro Público por la Derogatoria de la Ley del Colegio de Aristas, celebrado en el Teatro Aranwa, de Lima, reunió también a congresistas electos que iniciarán sus funciones para el periodo 2026-2031 y que respaldan la anulación de esta norma, recientemente aprobada por el Congreso, controlado por una mayoría de derechas que lidera el fujimorismo.

En este espacio, donde participaron artistas como la cantante y exministra de Cultura Susana Baca, se señaló que la norma fue aprobada sin un debate democrático ni un proceso público y participativo de consulta con organizaciones artísticas, sindicatos, colectivos culturales y trabajadores independientes del sector.

Entre los principales cuestionamientos a esta ley, las organizaciones advierten que esta crea una división entre “artistas profesionales” y “no profesionales”, estableciendo barreras en un país donde gran parte de creadores desarrollan su trabajo desde experiencias comunitarias, populares y autogestionadas, sin haber pasado necesariamente por instituciones de educación superior.

Asimismo, señalan que la norma abre la puerta a mecanismos de control sobre el ejercicio artístico y cultural, especialmente por las facultades y fines asignados al futuro colegio profesional, lo que podría afectar principios fundamentales como la libertad de creación, expresión y pensamiento crítico desde las artes.

Otro de los puntos cuestionados es que la ley habría incorporado disposiciones ajenas al ámbito cultural, incluyendo mecanismos que podrían tener implicaciones sobre la institucionalidad del Colegio de Abogados de Lima, lo que ha sido señalado por diversas voces como una práctica irregular dentro del proceso legislativo.

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Las organizaciones también criticaron en un comunicado que el Estado impulse mecanismos de colegiación y regulación burocrática en "un sector históricamente precarizado, sin haber garantizado antes derechos laborales básicos para artistas y trabajadores culturales, como seguridad social, protección frente a la informalidad, acceso a financiamiento y políticas públicas sostenidas para el desarrollo cultural".