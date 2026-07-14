Consejo consultivo del Yemen pide a la ONU adoptar medidas para detener injerencia iraní

La Cámara Alta yemení, además, pidió en un comunicado a Naciones Unidas que presione a los insurgentes chiíes con el objetivo de hacerles cumplir con las resoluciones internacionales, después de los ataques efectuados anoche por el movimiento contra Arabia Saudí en represalia por el bombardeo contra el aeropuerto de Saná.

Asimismo, respaldó el bombardeo contra el aeródromo, que fue reivindicado por el Ejército del Yemen pese a que los hutíes acusan a la coalición militar liderada por Arabia Saudí, y que tuvo lugar para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes procedente de Teherán.

El Consejo condenó las "políticas de escalada" de los hutíes y acusó al grupo de rechazar iniciativas destinadas a aliviar el sufrimiento de la población civil, abocada a una grave crisis humanitaria tras más de una década de conflicto en el Yemen.

También responsabilizó a Irán de seguir apoyando a los hutíes, al tiempo que afirmó que el respaldo de Teherán ha prolongado la guerra en el país, iniciada en 2014 después de que el movimiento chií tomara la capital, Saná, y se hiciera con amplias zonas del noreste del Yemen.

El Gobierno reconocido internacionalmente ha acusado a Irán de intentar establecer un puente aéreo con los hutíes y así violar la soberanía de Yemen, mientras que los rebeldes han defendido los vuelos como un derecho soberano y humanitario.

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Este mismo martes, el Parlamento yemení acusó a Omán de facilitar el apoyo de Irán a los hutíes y de proporcionar rutas de tránsito para armas y equipo militar para los insurgentes yemeníes, incluidos componentes y repuestos para drones.