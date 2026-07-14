Cuba felicita al nuevo canciller venezolano y reafirma voluntad de fortalecer los vínculos

El jefe de la diplomacia del país caribeño, Bruno Rodríguez, extendió en redes sociales las felicitaciones a Plasencia "por su designación como nuevo ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior de Venezuela".

Reafirmó a su vez, "la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de amistad, solidaridad y cooperación existentes entre ambas naciones".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la víspera la designación de Félix Plasencia, quien pasará a liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior, tras la fusión de esas entidades venezolanas.

Plasencia, que ya había sido canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, se desempeñaba desde febrero pasado como el encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre ambos países, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

La captura estadounidense de Maduro en enero pasado constituyó un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que pasaron de ser estrechos aliados políticos y económicos durante décadas, a una relación más distanciada.

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Venezuela era el principal proveedor de petróleo a la isla, pero el bloqueo petrolero estadounidense impuesto desde enero cortó esos suministros; a la vez que Caracas disminuyó la presencia en su país del personal cubano que se desempeñaba en las misiones estatales cubanas en sectores como la salud, principalmente.