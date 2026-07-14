Cuba insiste en las “potencialidades” de una “eventual relación respetuosa” con EEUU

Según confirmó en esta jornada la Presidencia del país caribeño, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió a la delegación de miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y en el encuentro “se conversó sobre las potencialidades de una eventual relación respetuosa entre los dos países”.

“Los congresistas comentaron sobre su experiencia en Cuba al visitar varios sitios de la capital e interactuar con una representación variada de la sociedad, lo que les permitió constatar los efectos dañinos del bloqueo económico”, puntualizó en redes sociales la Presidencia.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que los congresistas estadounidenses “constataron, en su visita a Cuba, y con sus intercambios de primera mano, el severo castigo colectivo al que el gobierno estadounidense somete al pueblo cubano”.

Rodríguez resaltó que los congresistas demócratas -que visitaron la isla entre el 9 y el 13 de julio- fueron "testigos del impacto inhumano de la genocida política diseñada desde el sur de la Florida y puesta en marcha por el secretario de Estado" (Marco Rubio).

"Como ellos mismos reconocen, Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, expresó el jefe de la diplomacia de la isla.

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Tras su regreso el lunes a EE.UU. los demócratas publicaron un comunicado en el que llamaron a la Administración del presidente Donald Trump y a sus "colegas en el Congreso para que escuchen a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y cubanos, levantando las crueles sanciones que pesan sobre el pueblo cubano”.

Asimismo, instaron a Washington a iniciar “negociaciones serias e integrales con las autoridades cubanas que contribuyan a impulsar el comercio con la isla, promuevan el respeto a los derechos humanos y brinden una solución urgente para una población cubana que no puede esperar más”.

Washington ha aplicado una política de máxima presión a Cuba desde inicios de año, primero con un bloqueo petrolero iniciado en enero, que ha multiplicado los apagones y, después, con nuevas sanciones que ahuyentan a las empresas extranjeras. Además, ha mantenido sobre la mesa la posible intervención militar a la isla.

Este lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. designó "a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", entre ellas el Ministerio del Turismo, y empresas estatales de importación, exportación y comercialización de combustibles.